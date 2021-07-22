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Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области

22 июля 2021 10:27
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Эксперты пояснили, что стало причиной замора рыбы в водоемах Самарской области

В соцсетях жители бьют тревогу и постоянно выкладывают фотографии мертвой рыбы, которая плавает в водоемах Самарской области. Система «Инцидент Менеджмент» только за последние несколько дней зафиксировала 25 постов пользователей на эту тему:

«На берегу Волги в Луначарском все дно усыпано дохлым мальком, а что покрупнее по поверхности плывёт»

«За Волгой тоже полно дохлого малька на берегу». 

«Приехали в Портпосёлок искупаться, а там зеленая вода и рыба валяется». 

«Последнюю неделю всплывает много рыбы, мальки, судаки, вот и сом приплыл...выбросы во всем виноваты!»

«Температура воды в Волге 28 градусов, сине-зеленые развились до невозможности, а вы про выбросы....»

Сообщения в пабликах имеют большой отклик и собирают огромное количество комментариев. Центр управления регионом Самарской области связался с Институтом экологии Волжского бассейна РАН. По словам заместителя директора по науке, кандидата биологических наук Александра Файзулина, замор рыбы не связан с загрязнением воды химическими веществами. Гидрометцентр проводит регулярный мониторинг воды на содержание различных веществ. Сейчас они не превышают нормы. 

«Причиной замора рыбы является недостаток кислорода. Эта ситуация усугубляется еще и аномально высокими температурами. Если взять данные метеорологов, они пишут, что все пороги превышены на несколько градусов. Мы сейчас побили все рекорды. Естественно, вода не сразу, но потихоньку прогревается, и содержание кислорода падает», - пояснил Александр Файзулин.

Вода в Волге, действительно, прогрелась до редких значений в 25-26 градусов, тогда как средняя температура для июля 21.1°C. В маленьких реках и водоемах вода еще теплее.  

«Эта ситуация усугубляется еще и цветением воды, - отмечает Александр Файзулин. - Днем водоросли в процессе фотосинтеза вырабатывают кислород, а ночью его потребляют. Тем самым вызывают еще и суточный недостаток кислорода. Явление это сезонное, но в этом году усугубляется установившейся жарой, которая негативно сказывается на водных обитателях. Это относится не только к рыбам, но и к ракам. У них тоже есть жабры, им тоже нужен кислород». 

В то же время, не исключается и антропогенное воздействие на рыбу. По информации тольяттинского СГМО ФГБУ «Приволжское УГМС», сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты, способствует тому, что в этих условиях цианопрокариоты (сине-зеленые водоросли) производят наибольшее количество разнообразных токсических веществ, а это наряду с низким содержанием растворенного кислорода в придонных слоях воды, может служить причиной гибели рыбы. Первыми гибнут виды рыб, более чувствительные к недостатку кислорода – осетровые и окуневые, а также раки и моллюски. 

Теги: В центре внимания Волга гибель рыбы рыба

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