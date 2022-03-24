Эксперты по защите экоправ проведут онлайн-консультацию для жителей регионов

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31 марта 2022 года в 11:00 мск в онлайн-формате пройдет сессия нетворкинга «Имею право. Разбор экологических проблем вашего региона с федеральными экспертами Движения ЭКА».

Специалисты по природоохранной деятельности разберут ситуации нарушения экологических прав участников нетворкинга и поделятся проверенными способами их решить. Встреча будет строится в режиме «вопрос-ответ».

Эксперты нетворкинга:

Дмитрий Федоров, руководитель АНО «Ресурсно-экологический центр «Зеленая цивилизация», руководитель по региональному развитию Движения ЭКА, экс-министр природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Мария Малороссиянова, координатор экологических проектов Движения ЭКА, экоактивист.

Дмитрий Морозов, организатор общественных экозащитных кампаний Движения ЭКА.

Николай Бахалханов, координатор видеопроектов Движения ЭКА.

Чтобы присоединиться к нетворкингу, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: ecowiki.ru/-/imeyupravo.

Участие в мероприятии бесплатное.

Встреча пройдет в интерактивном формате. Каждый участник сможет в прямом эфире рассказать о локальной экологической проблеме, в решении которой ему необходима поддержка. Эксперты Движения ЭКА поделятся инструментами, которые показали свою эффективность в идентичных ситуациях, и помогут выработать план дальнейших действий.

Мероприятие организовано Движением ЭКА и АНО «Ресурсно-экологический центр «Зеленая цивилизация» на базе платформы Ecowiki.ru.

«Россияне часто сталкиваются с незаконной вырубкой лесов, застройкой парков, загрязняющими воздух выбросами и другими природоохранными нарушениями. Многие неравнодушные граждане начинают принимать активное участие в защите природных уголков, но им может не хватать опыта, знаний или навыков. Мы приглашаем всех желающих посетить нетворкинг, чтобы восполнить эти пробелы и получить рекомендации от экспертов, за плечами которых десятки успешных экозащитных кампаний», – комментирует Мария Малороссиянова, координатор проектов Движения ЭКА.