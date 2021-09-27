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ЭкоСтройРесурс: в Самаре открылся первый ЭкоПункт по сбору вторсырья

27 сентября 2021 18:18
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Внутри уютного павильона расположены накопители для батареек и «добрых крышечек», большие ящики для сдачи бумаги, картона, железа, алюминия, пластика и других фракций.

Первый ЭкоПункт по сбору вторсырья регионального оператора «ЭкоСтройРесурс» распахнул двери для всех гостей.

График работы ЭкоПункта с 28 сентября до 10 октября:

Понедельник-пятница: 15:00-19:00;

Суббота-воскресенье: 11:00-15:00.

Внутри уютного павильона расположены накопители для батареек и «добрых крышечек», большие ящики для сдачи бумаги, картона, железа, алюминия, пластика и других фракций. На улице, перед входом установлен сетчатый контейнер для ПЭТ-бутылок, которые можно будет сдать в любое время.

На стенах ЭкоПункта — понятная и красочная инфографика по видам вторсырья, инструкции, помогающие осознанным жителям Самары правильно подготовить отходы перед сдачей, а также информация о том, почему важно внедрять РСО в свою жизнь. Сотрудники ЭкоСтройРесурс провели небольшую лекцию о том, куда отправится вторсырье и какие материалы можно из него получить в итоге. Большая часть фракций останется в регионе и будет переработана на самарских предприятиях.

Первые посетители пришли не с пустыми руками, а с отсортированным, чистым, сухим и компактно сложенным вторсырьем. Среди первопроходцев — опытные экоактивисты Самары, которые с радостью восприняли новость об открытии стационарного пункта приема отходов.

– Я уже разделяю больше двух лет и действительно, это огромное счастье, что в центре города появился такой пункт, потому что обычно приходилось копить целый месяц вторсырьё, чтобы сдать его. А теперь можно в удобное время приехать и разгрузиться, — рассказала экоактивистка Арина Романова.

На открытии ЭкоПункта было много школьников, которые благодаря работе ЭкоСтройРесурс уже давно погружены в экологическую тему. Они проходили экоуроки, сдавали батарейки и крышечки, а их учебные заведения с прошлого года участвуют в масштабном проекте «Школа, вуз, ссуз — разделяй со мной». Поэтому подростки пришли подготовленными, и с удовольствием участвовали в экостанциях, отвечали на вопросы и правильно сортировали отходы. Все участники получили подарки от гипермаркета «Магнит» и «ЭкоСтройРесурс».

– С помощью ЭкоПункта мы сократим количество отходов, которые попадают на полигоны для захоронения. Это главная цель национального проекта “Экология”. Отсюда чистое и качественное вторсырье сможет сразу отправляться на переработку. Из пластиковой бутылки из-под газировки можно сделать такую же тару, ничем не уступающую по качеству. А это значит, что мы идем по правильному пути экономики замкнутого цикла — возвращаем сырье в оборот. Кроме того, мы решаем еще одну задачу по экопросвещению жителей региона, рассказываем о том, насколько важно дома начать сортировать отходы. А теперь в Самаре есть место, куда можно приходить и сдавать вторсырье, — подчеркнула руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Команда ЭкоСтройРесурс благодарит за помощь в подготовке и проведении открытия ЭкоПункта волонтеров «Инклюзивного ресурсного центра», Самарского социально-экологического союза и студентов Самарского государственного университета, а также сотрудников и руководство «Семейного Магнита».

– Мы уверены, что переработка — это возможность для каждого из нас внести посильный вклад в сохранение экологии и подарить вещам вторую жизнь. Благодаря осознанному подходу к сортировке мусора многие предметы, без которых мы уже не представляем сегодняшней жизни, будут изготовлены из переработанных материалов. Мы надеемся, что идея раздельного сбора мусора будет пользоваться популярностью у жителей Самары, — рассказал директор Волжского округа розничной сети «Магнит» Сергей Андреев.

Яркий экологичный дом расположен по адресу Партизанская, 17б, рядом с большим гипермаркетом — удобно совмещать покупки продуктов и сдачу вторсырья. В первый месяц ЭкоПункт будет функционировать в тестовом режиме.

Информация о дальнейшем графике работы стационарного пункта будет размещена на сайте ЭкоСтройРесурс и во всех социальных сетях регионального оператора.

 

Фото:    ЭкоСтройРесурс

 

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