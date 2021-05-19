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Экологи призывают отказаться от традиции запуска воздушных шаров. В сообщении Российского экологического оператора пояснили: воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги, не подлежат вторичной переработке, а разлагаться на полигоне могут от четырех лет до нескольких сотен.

За рубежом распространена практика сжигания подобных отходов, однако в России она не применяется, сообщает ТАСС.

Экологи привели следующую статистику: если каждый из 697 тысяч одиннадцатиклассников, – а именно столько выпускается в этом году, – запустит по шарику, в окружающей среде окажутся более двух тонн пластика и латекса. И они разлетятся по всей стране.