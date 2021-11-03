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ЭКА приглашает родителей на вебинар об экологичном воспитании детей

3 ноября 2021 09:45
176
ЭКА приглашает родителей на вебинар об экологичном воспитании детей

12 ноября в 10:00 мск состоится бесплатный вебинар «Как быть экологичным, если у вас есть дети». Он будет интересен родителям и всем, кто планирует ими стать. Участники вебинара узнают, как растить детей и организовать семейный быт с минимальным ущербом для окружающей среды.

Для участия в вебинаре необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке: 

https://clck.ru/YW65K.

Спикеры вебинара: 

Ксения Александренко, директор по маркетингу мультсериала «Команда Флоры».

Юлия Генералова, экоспикер и блогер, специалист по вопросам экопривычек, раздельного сбора отходов, безопасной бытовой химии и экобыта.

Мэри Шум, экомама и автор популярного блога.

Спикеры – экородители со стажем и экоблогеры – расскажут участникам вебинара:

  • как на бытовом уровне экологизировать жизнь семьи с детьми;
  • какие мультфильмы помогут развить ответственное отношение к природе у ваших детей;
  • как сократить поток домашнего мусора 10-ю различными способами.

В течение вебинара все желающие смогут задать спикерам вопросы. 

Каждый участник получит в подарок инструкцию с советами от каждого блогера и сертификат слушателя вебинара от организаторов мероприятия - платформы Ecowiki.ru. 
«Появление ребенка в семье – это прекрасный повод выработать у себя новые, экологичные привычки. Это мощный стимул бережнее относиться к природе ради новых поколений. Мы проводим бесплатный вебинар, на котором наши эксперты и мамы-экоблогеры расскажут, как внедрить в свою жизнь «зеленые» привычки и тем самым сохранить природу и укрепить здоровье детей», – рассказывает Юля Голикова, координатор платформы Ecowiki.

Платформа Ecowiki.ru Движения ЭКА – виртуальная витрина экологических знаний, инструментов и практик. Она позволяет пользователю узнать, как внести вклад в решение экологических проблем, помогает сформировать у себя полезные привычки в увлекательном формате марафонов. Платформа предлагает пошаговые инструкции, как вовлечь в экологичный образ жизни других людей и поучаствовать в системном решении экологических вызовов на уровне региона или страны.

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