Дачников предупредили о штрафах за «запущенные» участки

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Дачники, на участках которых бесконтрольно растет растение борщевик, рискуют получить административное наказание. Об этом в четверг, 12 мая, в беседе с «Известиями» предупредил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Отдельно стоит упомянуть борщевик — как известно, его начали разводить в послевоенное время для откормки скота, но, например, те же коровы не особо его ели. В результате, попав в благоприятную среду, он стал распространятся. Если владелец участка запускает свою землю, то ему полагается штраф», — отметил он.

Также эксперт напомнил о запрете на выращивание растений, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества, — за это предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, противопоказано разведение ядовитых растений, например, ландыш или аконит, добавил Викулов.

Фото: pixabay