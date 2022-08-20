Чрезвычайная пожарная опасность лесов сохраняется в Самарской области

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По информации Приволжского УГМС в период с 20 по 26 августа в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Объявлен оранжевый уровень опасности.

На территории региона сохраняется пятый класс пожарной опасности в 6 городских округах и 20 муниципальных районах. Необходимо быть предельно осторожными с огнем и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что на территории региона установлен особый противопожарный режим.

На время действия особого противопожарного режима действует запрет:

- на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и на землях городских лесов, населенных пунктов и прилегающих территориях;

- на выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям;

- на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V классов пожарной опасности;

- на проведение иных пожароопасных работ.

Также введен запрет на использование сооружений для приготовления пищи на углях на землях лесного фонда и на землях городских лесов, прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с ч.2 ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусматривает административный штраф. Кроме того, предусматривается и уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: ГУ МЧС СО