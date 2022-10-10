«Чистые берега»: самарские эко-волонтеры посетили остров Зелененький

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8 октября в Самаре вновь прошла акция «Чистые берега» - на этот раз волонтеры посетили остров Зелененький. Мероприятие было организовано Управлением лесного хозяйства и экологии Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара при поддержке Регионального Духовного Управления мусульман Самарской области. В акции также принимал участие представитель регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», а также учащиеся, родители и учителя школы "Яктылык”.

Перед началом субботника молодые волонтеры - ученики 7 класса школы, и активисты со стажем – представители общественности, в частности, руководитель Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Усман Гафаров, первыми в городе были приняты в ряды "Зеленых пионеров".

Как и положено, новоиспеченные пионеры дали клятву беречь, охранять природу, активно участвовать в экологических акциях и быть примером для подрастающего поколения.

В ходе субботника волонтеры (их было около 200 человек) собрали и подготовили для утилизации около 200 мешков мусора, а также «подселили» новых обитателей острова - 350 саженцев сосны.

Фото: администрация Самары