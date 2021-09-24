«Чистые берега»: на берегу острова Поджабный (Проран) собрали  200 мешков мусора

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Дождливая погода не помешала сегодня участникам экологической акции «Чистые берега» провести генеральную уборку прибрежной зоны острова Поджабный (Проран). Остров официально считается частью Самарского района Самары. Мероприятие приурочили к Всемирной акции «Мы чистим мир» («Мы чистим планету от мусора»), которая организуется ежегодно в течение недели. Волонтеры посвящают одну неделю в сентябре очистке территорий в своем родном городе, проводят семинары, посвященные защите окружающей среды, и другие мероприятия для улучшения экологической ситуации. Цель – привлечь внимание общественности к экологическим вопросам, а также внести свой посильный вклад в выполнение задачи сохранения окружающей среды.

Инициатором проведения сегодняшней акции в Самаре выступила Медиагруппа филиала Издательского дома «Комсомольская правда». К ней присоединились и другие волонтеры: студенты Самарского государственного технического университета, члены Общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, представители социально ответственного бизнеса.

«В акции на острове приняли участие порядка 90 человек. Потрудились весьма эффективно: за несколько часов с площади в 3 гектара собрали почти 200 мешков мусора и других бытовых отходов – это 8 кубометров. Все это вывозится с территории на утилизацию», – пояснил руководитель Управления лесного хозяйства Самары Усман Гафаров.

Приятным бонусом для участников акции стала полевая кухня.

Фото: администрация Самары