Я нашел ошибку
Главные новости:
Первое место заняла команда "Крылья Мечты"-1 из Самары, второе - ГБУ СО "Приволжский дом-интернат" села Приволжье, третье - "Крылья Мечты"-2.
В Самаре завершились областные соревнования по футболу среди лиц с ОВЗ
В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".
В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту
Самарская школьница отправилась в Арктику на ледоколе
Самарская школьница поплыла на ледоколе в Арктику
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам, а часть из них сократить
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.66
2.71
EUR 100.56
3.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Более 80 экоцентров появились в России

14 августа 2024 10:52
159
Более 80 экоцентров появились в России

Более 80 экоцентров, которые активно занимаются сбором вторичных ресурсов на переработку и экологическим просвещением населения, открылись в 40 регионах России с начала реформы отрасли обращения с отходами. Найти адреса экоцентров можно на интерактивной карте «Уберу».

«В последние годы в России наблюдается значительный рост интереса к экологии и устойчивому развитию. В ответ на этот запрос в каждом федеральном округе открылись более 80 экоцентров, речь как о небольших пунктах приема, открытых неравнодушными жителями, так и о больших проектах, включая целые музеи, посвященные вопросам экологии и переработки. Экоцентры отличаются тем, что принимают то, что невозможно отправить в переработку при сборе через контейнерные площадки. Это не только способствует снижению объемов отходов, но и помогает формировать культуру ответственного потребления среди граждан. Каждый экоцентр играет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо сбора и переработки, многие экоцентры активно занимаются просветительской деятельностью. Они проводят лекции, мастер-классы и экскурсии, направленные на повышение осведомленности о бережном отношении к ресурсам. Некоторые из экоцентров стали настоящими музеями экологии, где представлены интерактивные экспозиции и выставки, посвященные проблеме отходов и значению вторичной переработки.

«Экоцентры играют важную роль в системе раздельного сбора отходов, формируя у людей новое отношение к вторичных ресурсам. Мы призываем население разделять свои отходы и активно пользоваться экоцентрами», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Разнообразие экоцентров, созданных на территории России, представлено во второй части Альбома лучших практик раздельного сбора отходов. Информацию о ближайших экоцентрах можно найти на карте «Уберу», включив фильтр «экоцентры».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

 

Пресс-служба ППК РЭО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
162
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
657
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
346
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1100
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
384
Весь список