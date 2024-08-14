Более 80 экоцентров появились в России

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Более 80 экоцентров, которые активно занимаются сбором вторичных ресурсов на переработку и экологическим просвещением населения, открылись в 40 регионах России с начала реформы отрасли обращения с отходами. Найти адреса экоцентров можно на интерактивной карте «Уберу» .

«В последние годы в России наблюдается значительный рост интереса к экологии и устойчивому развитию. В ответ на этот запрос в каждом федеральном округе открылись более 80 экоцентров, речь как о небольших пунктах приема, открытых неравнодушными жителями, так и о больших проектах, включая целые музеи, посвященные вопросам экологии и переработки. Экоцентры отличаются тем, что принимают то, что невозможно отправить в переработку при сборе через контейнерные площадки. Это не только способствует снижению объемов отходов, но и помогает формировать культуру ответственного потребления среди граждан. Каждый экоцентр играет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла в нашей стране», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Помимо сбора и переработки, многие экоцентры активно занимаются просветительской деятельностью. Они проводят лекции, мастер-классы и экскурсии, направленные на повышение осведомленности о бережном отношении к ресурсам. Некоторые из экоцентров стали настоящими музеями экологии, где представлены интерактивные экспозиции и выставки, посвященные проблеме отходов и значению вторичной переработки.

«Экоцентры играют важную роль в системе раздельного сбора отходов, формируя у людей новое отношение к вторичных ресурсам. Мы призываем население разделять свои отходы и активно пользоваться экоцентрами», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Разнообразие экоцентров, созданных на территории России, представлено во второй части Альбома лучших практик раздельного сбора отходов . Информацию о ближайших экоцентрах можно найти на карте «Уберу» , включив фильтр «экоцентры».

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. Согласно нацпроекту «Экология», это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 — сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

Пресс-служба ППК РЭО