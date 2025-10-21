Более 20 тысяч мальков рыб выпустили в Волгу в Самаре

186

В Самаре на набережной в районе пляжа «Кинап» состоялась экологическая акция проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек», который поддержан Фондом президентских грантов и объединяет 10 регионов страны.

Для восполнения поголовья рыб, обитающих в Волге, и улучшения её экосостояния в акваторию выпустили более 20 тысяч мальков сазана и толстолобика – сеголеток весом 20-25 г, выращенных в саратовском «Тёпловском рыбопитомнике».

В мероприятии, организованном АНО «Чистые водоемы» при поддержке департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, приняли участие более 200 человек.

Рыб закупили на средства, вырученные в результате сдачи 3 тонн пластиковых крышек.

Для участников экоакции организаторы подготовили игры, квест, выставку арт-объектов, изготовленных с использованием неперерабатываемого пластика – старых игрушек, футляров для косметики и других отходов.

Отметим, что к запуску мальков присоединились и взрослые, и дети – учащиеся МБОУ «Лицей «Технический» города Самара. Лицей регулярно участвует в сборе пластиковых крышек и в этот раз после сдачи вторсырья закупил 1 тысячу рыб.