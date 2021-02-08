Более 1 тыс. человек высказались против переименования нацпарка "Самарская Лука"

144

Нацпарк хотели назвать в честь Татьяны Тезиковой, которая участвовала в его создании.

В Самарской области завершился опрос о возможном переименовании национального парка "Самарская Лука".

Ранее сообщалось, что нацпарку хотят присвоить имя биолога и краеведа Татьяны Тезиковой, которая принимала непосредственное участие в его создании.

В группе нацпарка в соцсетях проводился опрос среди пользователей, как они относятся к возможному переименованию. По результатам опроса, 84,64%, а этом 1 234 человека, оказались против переименования, желая оставить все как есть. Согласились с переименованием 7,96% - лишь 116 человек. Еще 7,41% воздержались от каких-либо оценок, пишет Самара-КП.