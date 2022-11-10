Арктике грозит исчезновение льда в летние месяцы

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Арктика в летние месяцы может окончательно лишиться ледяного покрова. И произойдет это в ближайшие десять лет, говорится в отчете о состоянии криосферы, опубликованном группой ученых в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

Как полагают специалисты, резкое исчезновение льда приведет к ускорению глобального потепления. Ведь без ледяного панциря Северный Ледовитый океан начнет поглощать тепло.

В статье отмечается, что сейчас Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальные части света. И вместе с рекордными волнами тепла в Антарктиде все это может вызвать катастрофические последствия для прибрежных регионов.

"Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе слишком сильно нагреться", - приводит The Guardian слова специалиста Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта.

Ранее климатолог Йохан Рокстрем в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung предположил, что менее чем через 50 лет из ряда регионов Земли может начаться массовая миграция из-за повышения температуры. По его словам, потепление на 2,4 градуса грозит нашей планете непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями. Не исключено, что часть Земли перестанет быть обитаемой, пишет РГ.