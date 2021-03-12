Акция #МамаЯЭкологист сблизит студентов с родными

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В России стартовала акция для студентов День единых действий «Мама, я - экологист». Ее цель - поддержать молодежь, которая в процессе сортировки отходов дома сталкивается с непониманием близких. Задания акции позволят студентам познакомить соседей и родных с проблемой замусоривания окружающей среды и вместе попрактиковаться в раздельным сборе отходов.

Студенты, внедряющие раздельный сбор дома или в общежитии, часто встречают скепсис со стороны соседей или членов семьи. Преодолеть эти разногласия помогут четыре увлекательных задания Дня единых действий #МамаЯЭкологист, включающие: совместный кинопросмотр, создание мемов, проведение видео-интервью и акцию по сбору вторсырья. Команда, которая покажет лучшую сплоченность, выиграет путевку на Всероссийский слет «зеленых» вузов, а тот, кто наберет больше всех баллов в индивидуальном зачете, получит приз от организаторов.

Акция продлится до 19 марта 2021 года. Чтобы принять в ней участие, необходимо:

заполнить анкету по ссылке: https://goo-gl.su/NQnZvS4P;

выполнить полученные на почту задания и поделиться результатами в социальных сетях, используя хештег #МамаЯЭкологист;

объединить результаты всех членов команды в финальном посте (в случае командного участия);

заполнить итоговый отчет в форме по ссылке: https://goo-gl.su/vdgB1SF.

В поддержку Дня единых действий пройдет онлайн-встреча с психологом-коучем, который расскажет, как выстраивать с близкими взаимоотношения принятия, чтобы получить опору в любых начинаниях, в том числе, в экоактивизме. Мероприятие будет анонсировано в группе «Зеленые вузы России» по ссылке: vk.com/greencampusrf.

Акция организована в рамках направления по работе со студентами общероссийской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России при экспертной поддержке Движения ЭКА и информационной поддержке Ассоциации «зеленых» вузов России.

«Работая со студентами, мы часто слышим, что внедрение раздельного сбора отходов дома не поддерживают члены семьи, соседи по комнате и близкие люди в целом. Такая атмосфера негативно влияет на психологическое состояние ребят, поэтому нам важно помочь изменить скептическое отношение окружения на позитивное. Уверена, совместное выполнение заданий поможет не только внедрить экопривычки в семье или среди друзей, но и провести больше времени вместе, стать ближе», — комментирует Екатерина Бакеева, председатель Ассоциации «зелёных» вузов России.