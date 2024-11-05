6 ноября в Самарской области ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица, снежный накат

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 6 ноября местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: ГУ МЧС СО