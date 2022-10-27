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53% россиян готовы отказаться от бумаги

27 октября 2022 13:12
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53% россиян готовы отказаться от бумаги

Больше половины жителей России стараются реже использовать бумагу. Легче всего это даётся тем, кто активно использует гаджеты: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, электронные книги и так далее. Но есть те, кто по-прежнему пишет в блокнотах и тетрадях, читают бумажные книги, журналы и газеты. Такие результаты показал совместный опрос СберСтрахования жизни и аналитиков медиахолдинга Rambler&Co в преддверии Международного дня без бумаги.

34% участников опроса уже постепенно отказываются от бумаги. Для этого 41% респондентов получают информацию из электронных СМИ и всего 5% — из печатной прессы. Больше половины (54%) сочетают оба варианта потребления контента.

Книги в бумажном виде по-прежнему читают 41% россиян, а с экранов гаджетов — 19%. Ещё 40% ответили, что всё зависит от жанра и автора.

Собственные заметки делают исключительно на бумаге 21% опрошенных. 14% фиксируют данные только на электронных носителях, 5% стараются всё запоминать. 60% сочетают все эти способы.

Наталья Тарасова, управляющий директор СберСтрахования жизни:

«Исследование показало, что половина россиян стараются сократить потребление бумаги и перейти "в цифру". В СберСтраховании жизни оцифровка всех бизнес-процессов идёт быстрыми темпами. Ежегодно бумажный документооборот компании снижается на 20%. Наши ESG-цели полностью соответствуют ESG-политике Сбера, и одна из ключевых — добиться углеродной нейтральности по операционной деятельности уже к 2030 году».

53% участников опроса рассказали, что в компании, где они работают, нет особых правил по утилизации бумаги. У четверти (25%) они есть. Ещё 12% респондентов ответили, что нормы по сокращению бумажных процессов в компании приняты, но не все их придерживаются. А 10% стараются самостоятельно изучать материалы, чтобы исправить ситуацию.

24% опрошенных сообщили, что израсходованную бумагу стараются сдавать на переработку, каждый пятый (20%) её сжигает. Всего 3% пользуются шредером. 53% просто выкидывают бумагу в мусорный бак с прочими отходами.

Для большинства респондентов использование бумаги — дело привычки, так ответили 67%. Остальные считают естественным потребление природных ресурсов (28%) либо уверены, что «лёгкие планеты» неисчерпаемы (5%).

Опрос проводился в октябре 2022 года. Среди его участников 69% мужчин и 31% женщин. 25% респондентов — от 35 до 44 лет, 23% — 25­–34 года, 17% — 18–24 года, 16% — 45–54 года, 14% — 55–64 года, 5% — от 65 лет и старше.

Международный день без бумаги в этом году отмечается 27 октября. Он привлекает внимание бизнеса и населения к безбумажным процессам и призывает отказаться от нерационального использования природных ресурсов.

Теги: Опрос

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