26 сентября в Самарской области сохранятся заморозки  -1, -6С

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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 26 сентября в большинстве районов Самарской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1, -6С.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

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