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23 февраля в Самарской области ожидается метель и усиление ветра

22 февраля 2023 16:56
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Объявлен желтый уровень опасности.

По информации Приволжского УГМС  объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем 23 февраля местами в Самарской области ожидается метель при видимости 500-1000 метров, усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с. Ночью 23 февраля местами сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

В условиях снежных заносов ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Погода

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