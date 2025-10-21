Я нашел ошибку
Более 20 тысяч мальков рыб выпустили в Волгу в Самаре
В Тольятти гость со складным ножом напал на хозяина
Глава "Яндекс Такси" предупредил о рисках закона о локализации машин таксопарков
Метеоритный поток Ориониды будет хорошо виден во вторник, 21 октября
В Самаре проводят проверку из-за жалоб на плесень в завтраке у учащихся гимназии
28 новых саженцев елей высадили на Аллее дружбы народов в Самаре
Мобильное приложение «Госуслуги Дом» регулярно пополняется новыми возможностями
Потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 1999 года
21 октября местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра

21 октября 2025 09:16
101
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-17 м/с с сохранением днем 21.10.2025».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
289
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
326
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
370
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
577
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
562
