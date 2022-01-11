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2021 год стал одним из самых жарких в истории: среднегодовая температура составила 0,3 градуса Цельсия. Это выше значений базисного периода 1991-2020 годов.

По сравнению с доиндустриальным уровнем 1850-1900 годов, температура была выше на 1,1-1,2 градуса. Такие данные опубликовали учёные Службы изменения климата Copernicus.

Кроме того, летом прошедшего года в Европе произошло несколько экстремальных явлений – серьёзные наводнения, значительное повышение температуры, масштабные лесные пожары, передает радио Маяк.