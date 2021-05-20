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20 мая все поволжские регионы России отмечают День Волги

20 мая 2021 11:53
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20 мая все поволжские регионы России отмечают День Волги

Река Волга - одна из крупнейших рек на Земле, и самая большая в Европе. Длина Волги составляет 3530 км, а площадь бассейна — 1360 тыс. км². Волга начинается на Валдайской возвышенности на высоте 228 м, из родника в селе Волго-Верховье Тверской области.


Как не странно, но климат у Волги довольно необычный, и неповторимый, на севере Волги преобладает холодная снежная зима, и теплое но довольно влажное лето, а южнее — так же холодная но уже бесснежная зима, и жаркое сухое лето.
Волга протекает по территории 15 субъектов Российской Федерации (от истока к устью): Тверская область, Московская область, Ярославская область, Костромская область, Ивановская область, Нижегородская область, Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Ульяновская область, Самарская область, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Калмыкия.

В Волге обитает около 70 видов рыб, из них 40 промысловых (важнейшие: вобла, лещ, судак, сазан, сом, щука, осётр, стерлядь), сообщает fishki.net.
 

Теги: Волга День Волги Реки России

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