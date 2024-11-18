19 ноября местами в Самарской области ожидается туман и гололед

Объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 19 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед 3-6 мм
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 19.11.2024 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед 3-6 мм».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
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