19 ноября местами в Самарской области ожидается туман и гололед

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Объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 19 ноября местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед 3-6 мм

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 19.11.2024 местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, гололед 3-6 мм».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

Фото: pxhere.com