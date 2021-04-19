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Регулирование режимов работы водохранилищ на Волге и на Каме обсудили на заседании межведомственной рабочей группы под председательством замруководителя Росводресурсов Вадима Никанорова.

В марте суммарный приток воды составил 8,6 км3, что близко к норме. Прогноз Росгидромета на апрель также не выходит за границы нормы и составляет 47-67 км3. Общий приток по каскаду во втором квартале ожидается 135-165 км3 – это 94% от нормы. Снежный покров на 40% водосбора полностью сошёл.

По установленному графику, 19 апреля сбросные расходы Куйбышевского гидроузла составят 8 000±300 куб.м/с. Далее каждый день этот объём будет повышаться на 3 тыс. и 2 тыс. куб.м/с соответственно. С 25 апреля сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище составят 25000±500 куб.м/с, такой режим будет действовать 8 дней. С 3 мая объём будут постепенно уменьшать и к 7 числу он составит 14000±500 куб.м/с для Куйбышевского гидроузла.

«Режимы будут оперативно корректироваться в зависимости от складывающихся обстоятельств – гидрометеорологической и водохозяйственной обстановки. Если позволят условия, то период рыбохозяйственной полки для нужд Астраханской области будет продлён до максимально возможного», - отметил Вадим Никаноров.