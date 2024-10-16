17 октября местами на дорогах губернии возможна гололедица

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По информации Приволжскоего УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 17 октября местами на дорогах Самарской области возможно образование гололедицы.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам передвигаться осторожнее.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитпо единому телефону пожарных и спасателей «112».

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