17 октября местами на дорогах губернии возможна гололедица

По информации Приволжскоего УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ночные и утренние часы 17 октября местами на дорогах Самарской области возможно образование гололедицы.
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам передвигаться осторожнее.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитпо единому телефону пожарных и спасателей «112».
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