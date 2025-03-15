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16 марта местами в Самарской области ожидается туман

15 марта 2025 14:44
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Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 16 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Теги: Погода Самара

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