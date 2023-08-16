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16 августа в губернии ожидается  гроза, усиление ветра, возможен град

16 августа 2023 15:24
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Будьте внимательны и осторожны!

Объявлен желтый уровень опасности. До конца ночи и днем 16 августа местами по Самарской области сохранится гроза, ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, возможен град

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца ночи и днем 16 августа местами по Самарской области сохранится гроза, ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, возможен град».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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