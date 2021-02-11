14 февраля россияне смогут подарить любимым лес

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Накануне Дня всех влюбленных проект “Посади Лес” Движения ЭКА запускает ежегодную акцию “Укорени свою любовь”. Организаторы предлагают россиянам подарить любимым сертификаты о том, что этой весной в честь них волонтеры высадят деревья на пострадавших лесных территориях.

Чтобы посвятить своим вторым половинкам лес, на сайте PosadiLes.ru необходимо выбрать желаемое количество деревьев и внести пожертвование на их посадку. При оформлении сертификата можно добавить поддержку агроуходов за саженцами, тем самым повысив их приживаемость.

Дизайн сертификата разработан специально ко Дню всех влюбленных. Дарителям остается только добавить послание любимому человеку в шаблон валентинки, распечатать ее на плотной бумаге или выбрать более экологичный электронный вариант и подарить любимому человеку 14 февраля.

«В День всех влюбленных принято дарить цветы, конфеты или безделушки. Однако цветы быстро вянут, конфеты заканчиваются, а безделушки пылятся на полках, занимая место дома. Сертификат на посадку деревьев может стать не только оригинальным и запоминающимся подарком, но и символом крепнущей любви и точно не оставит равнодушной вашу вторую половинку”, - говорит координатор проекта “Посади лес” Руниза Сибгатуллина.

Молодые деревья будут высажены весной волонтерами Движения ЭКА на лесных территориях, пострадавших от пожаров, вредителей и других бедствий, а лесники и опытные добровольцы будут проводить последующий агроуход за саженцами. После весенних посадок все обладатели сертификатов получат фотографию и GPS-координаты саженцев.

Платформа «Посади Лес» действует с 2015 года и за это время силами проекта и волонтеров Движения ЭКА было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России. Во время следующей посадки, которая пройдет весной этого года, будет посажено юбилейное миллионное дерево. В 2020 год проект запустил одноименную мобильную игру в стиле “три в ряд”, с помощью которой можно вносить пожертвования на посадку реальных деревьев.