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В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

7 сентября 2021 11:14
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В Ставропольском районе завершают реконструкцию дороги Тольятти – Ягодное по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Участок реконструкции трассы Тольятти – Ягодное в 7,7 км готов на 80% - 5,9 км с четырехполосным движением, 1,8 км двухполосной дороги.

Сейчас завершили работы на двух километрах дороги, верхний слой уложили на пяти км. Запустили движение по первому путепроводу. Продолжаются работы на развязке, идущей под ним, где полностью обустроили земляное полотно и приступили к укладке конструктивных слоев дорожной одежды, обустраивают обочины и укрепляют откосы. Второй путепровод, планируют ввести в эксплуатацию в конце сентября. 

«На сегодняшний день уже по 2 этапам проведена рабочая комиссия. Объект разделен на 5 этапов, осталось 3 этапа, которые будет вводиться осенью в октябре-ноябре этого года» - проинформировал Алексей Михалев, руководитель проекта реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.

Вместо узкой дороги третьей категории здесь появится дорога с участками первой и второй категории с четырьмя полосами движения шириной 30м, а также две двухуровневые развязки для обеспечения беспрепятственного въезда на территорию экономической зоны. Новые транспортные развязки обеспечат удобный подъезд к расположенным здесь предприятиям. Под одним из будущих путепроводов построили железную дорогу в рамках государственно-частного партнерства.

«Дорога, которая сейчас строится в городе Тольятти, даст возможность,  как области, так и городу, получить  хороший доступ, хорошее развитие инфраструктуры в целом. Как известно, данная транспортная магистраль соединяет восточную часть страны с европейской частью. Это хорошее подспорье для развития транспортной логистики, различных технологических решений, которые акцентированы здесь, в технопарке Жигулевская Долина. Это перспектива хорошая сама по себе и уникальность состоит в том, что очень быстро и активно идет строительство, все согласно срокам», - рассказал Евгений Болтенков, руководитель компании – резидента технопарка.

В перспективе трасса соединится со строящейся автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». 

На путепроводе, в составе развязки Тольятти-Ягодное, который обеспечит верхний ход региональной трассы, уже приступили к монтажу балок пролетного строения. Параллельно строители продолжают земляные работы, переподключают магистральные газопроводы, монтируют бортовой камень, укрепляют откосы земляного полотна насыпей и выемок.

Напомним, строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» ведется в рамках Комплексного плана и расширения магистральной инфраструктуры.

«У нас четко разделены границы работ. Путепровод ведут федеральные представители, мы обеспечиваем подходы с двух сторон автодороги. На участке нашей региональной дороги мы уже устроили верхний слой, дальше ведут работы строители федеральной подрядной организации», -  отметил руководитель регионального проекта реконструкции.

Ускоренные темпы развития транспортной инфраструктуры стали возможными благодаря системной работе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по обеспечению опережающего финансирования из федерального бюджета. Создание комфортной и безопасной транспортной системы – важные направления Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей области

Главная же цель реализации дорожных национальных проектов, поставленная перед строителями главой государства Владимиром Путиным, - создание в российских регионах качественной и надежной транспортной инфраструктуры.

Теги: безопасные качественные дороги В центре внимания нацпроект ремонт дорог

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