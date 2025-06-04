В Самарской области временно ограничат движение для всех видов транспорта на участке трассы М-5 «Урал»

181

ФКУ «Поволжуправтодор» информирует, что 5 июня 2025 года в Самарской области на автомобильной дороге М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск км 960 (железнодорожный переезд) с 07:00 до 12:00 (МСК) будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта и организован реверс.

Причина: устранение дефектов дорожного полотна на имеющемся железнодорожном переезде, проводимые собственником указанного сооружения.

ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим.