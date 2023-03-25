В Самаре раньше обычных сроков дан старт работам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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Из-за стремительного потепления в Самаре скорректированы планы, касающиеся старта масштабной дорожно-строительной кампании 2023 года. Уже в ночь на 25 марта начался ремонт дорог местного значения, предусмотренный в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В числе первых объектов, охваченных работами, – ряд перекрестков, в границах которых пролегают трамвайные пути. Так, в минувшую ночную смену один из подрядчиков вышел на проспект Ленина – здесь уже идет обновление трамвайного междупутья.

В ходе ремонта межрельсового пространства сначала выполняется разборка основания, затем идет подготовка основания из асфальтобетонного гранулята, а после двумя слоями укладывается литая асфальтобетонная смесь. Специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» контролируют температуру асфальтобетона, качество укладки, а также для подтверждения качества непосредственно смеси производится отбор образцов, которые отправляются для испытаний в лабораторию.

В дальнейшем пр. Ленина приведут в порядок от борта до борта проезжей части на участке протяженностью 1,79 км – от Ново-Садовой до Полевой. Общая площадь работ составит 34,5 кв.м Помимо этого, работы затронут и инженерные коммуникации.

Фото: администрация Самары