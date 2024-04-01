В Самаре продолжаются работы по поддерживающему ремонту дорог

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Аварийно-ямочный ремонт автодорог местного значения продолжается. Он возобновлен после временной приостановки – напомним, на прошлой неделе в течение трех дней шли дожди.

За прошедшую неделю перечень объектов улично-дорожной сети, требующих принятия неотложных мер, пополнился. Учитываются не только результаты весеннего обследования территорий и замечания относительно состояния проезжей части дорог, возникшие у профильного департамента и МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Обязательно принимаются во внимание обращения горожан, направленные по всем каналам связи, и полученные предписания надзорных органов. К началу апреля в адресном списке 98 объектов.

Специалисты поясняют: литым асфальтобетоном устраняют дефекты, площадь которых не превышает 5 квадратных метров.

Работы организованы таким образом, чтобы движение на участках улично-дорожной сети не останавливалось. Для производства ремонта локации огораживают дорожными конусами, устанавливают временные знаки. Пока локально идет подготовка, а затем заливка ям, автомобилисты следуют по свободным полосам. Общественный электротранспорт рабочие своевременно пропускают, чтобы не нарушать расписание рейсов. В полном объеме движение по отремонтированным участкам открывают уже через 15-20 минут после укладки литого асфальта – этого времени достаточно, чтобы он застыл.

В ближайшее время, с установлением благоприятных погодных условий, развернутся и работы по ремонту дорог большими «картами» (свыше 100 погонных метров, по всей ширине проезжей части), а также комплексному, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме объектов нацпроекта, в текущем году планируется обновить автодороги общей протяженностью 17,29 км, проходящие по самарским улицам, названным в честь Героев Советского Союза, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Фото: администрация Самары