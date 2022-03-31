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В регионе принимают меры по устранению факторов риска дорожно-транспортных происшествий

31 марта 2022 14:54
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Виктора Кудряшова провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В среду, 30 марта 2022 года, под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В заседании приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, представители министерств здравоохранения и образования региона, руководители областных ведомств, начальник управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Юрий Некрасов, начальник отдела дорожной инспекции управления ГИБДД управления МВД по Самарской области Артем Кудашев, начальник ЦАФАП в области ДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Башковатов, заместитель начальника Средне-Волжского управления Государственного автодорожного надзора по Самарской области Евгений Живаев, руководство ГУ МЧС РФ по Самарской области, представители прокуратуры Самарской области, главы ряда муниципальных образований. Участники заседания обсудили большой круг вопросов, связанных с профилактикой травматизма и происшествий на дорогах, исполнением поручений межведомственной комиссии.

По итогам двух первых месяцев года на территории Самарской области зарегистрировано 330 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечалось снижение и по количеству ДТП, и по пострадавшим и погибшим. Но в марте произошло несколько новых индицентов с трагическим исходом, это внесло свой вклад в печальную статистику происшествий на дорогах.

«Такой итог нас категорически не устраивает. Сегодня мы рассмотрим дополнительные меры по обеспечению безопасности. Это закупка нового оборудования, дополнительное оснащение опасных участков камерами фото- и видеофиксации. Сохранение здоровья и жизней людей – абсолютный приоритет для нас», – подчеркнул, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Начальник ГИБДД по Самарской области Юрий Некрасов сообщил, что инспекция продолжает рейды и проверки. Поскольку ситуация с безопасностью на дорогах требует новых подходов, служба подготовила проект о внесении изменений в региональный паспорт федерального проекта «Безопасность дорожного движения». В настоящее время проект рассмотрен и согласован всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, выполнен расчет финансовых средств на его реализацию. Разработан план мероприятий по снижению аварийности на дорогах. В частности, в 2022 году планируется оборудовать дороги новыми средствами фото- и видеофиксации. Для этого планируют закупить 134 стационарных и 54 передвижных системы. Предлагается приобрести хроматограф для оперативного выявления психоактивных веществ, открыть 19 новых центров по профилактике детского травматизма на дорогах при образовательных учреждениях, продолжить информационные кампании по профилактике дорожных происшествий.

«Прошу еще раз вернуться к вопросу приоритетности предложенных мероприятий. Учитывая определенные факторы риска для бюджета в текущей ситуации, мы должны особенно бережно относиться к каждому рублю. Но эффективные, обоснованные меры, которые действительно повлияют на ситуацию на дорогах, мы, безусловно, поддержим. Жизни и здоровье людей – абсолютный приоритет», - обратился к участникам заседания Председатель областного Правительства.

Юрий Некрасов сообщил, что в настоящее врем усилия по безопасности необходимо сосредоточить на двух направлениях – это ликвидация факторов риска на особо опасных участках и приведение дорожного полотна в нормативное состояние. В текущем году планируется выполнить 142 мероприятия, которые помогут ликвидировать места концентрации ДТП и сделать отдельные участки дорог более безопасными.

Всего же ГИБДД совместно с владельцами дорог подготовила и согласовала с главами муниципалитетов план из 707 инженерных мероприятий, направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние и снижение количества ДТП. Это установка знаков, выравнивание неровностей, смена приоритетов и многое другое.

«Считаю крайне важным уделить особое внимание менее затратным, но эффективным методам профилактики дорожно-транспортных происшествий. В отдельных случаях, для того чтобы сделать дорогу более безопасной, достаточно внести изменения в организацию дорожного движения. Здесь хотел бы обратиться к муниципалитетам. Вы хорошо знаете ситуацию на местах, нужны ваши предложения, которые мы поможем реализовать».

Кроме того, Виктор Кудряшов поручил как можно раньше, как только позволят погодные условия, выполнить обновление дорожной разметки. Работы начнутся в апреле.

 

Теги: БДД

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