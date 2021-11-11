В регионе по нацпроекту капитально отремонтирован участок автодороги Борское - Таволжанка

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В Борском районе Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, капитально отремонтировали 5 километров трассы Борское – Таволжанка.

Автомобильная дорога Борское – Таволжанка связывает сельские поселения с районным центром и выходит на федеральную трассу М-5 «Урал». Обеспечивает выезд в сторону областного центра Самара и в направлении Оренбургской области.

На участке км 7+000 - км 13+000 в установленный срок контрактом (до 1 октября) выполнили комплекс работ предусмотренный капитальным ремонтом. Обновили конструктивные слои дорожной одежды, уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, устроили примыкания и съезды, заменили водопропускные трубы, разметку нанесли термопластиком.

Особе внимание уделили обеспечению безопасности дорожного движения. Установили 50 дорожных знаков, 1673 метра барьерного ограждения, 347 сигнальных столбиков.

Контрактом закреплены гарантийные обязательства подрядной организации: на нижний слой дорожного покрытия – 8 лет, на верхний слой – 5 лет. За элементами обустройства дороги подрядчик также будет следить на протяжении гарантийных сроков. На барьерное ограждение дается 5 лет гарантии, на дорожные знаки – 2 года, а на разметку термопластиком 1 год.