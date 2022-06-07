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В Москве появился первый 3D пешеходный переход, пишут "Известия" со ссылкой на Telegram-канал «Про Мой район».

Разметка находится на набережной у главного входа в Северный речной вокзал в Левобережном районе. Ее авторами являются художники студии Mosgraffiti Николай Веселов и Артем Пономарев. Предложение создать такой пешеходный переход было согласовано с Центром организации дорожного движения (ЦОДД).

«Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов. Превращать городские детали в арт-объекты — ход действительно нестандартный. Но почему нет, если он будет работать? В конце концов, главное — безопасность пешеходов, ведь смертность на дорогах продолжает оставаться большой проблемой мегаполисов», — говорится в публикации.

Фото: соцсети/Про Мой район/"Известия"