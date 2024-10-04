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В Красноярском районе капитально отремонтирован участок региональной трассы Ульяновск - Димитровград - Самара (старое направление), протяженностью 17,8 км.



Одним из самых трудоемких процессов капитального ремонта стало выравнивание продольного и поперечного профиля дороги на участке протяженностью 6 км. В настоящее время рельеф дороги отвечает всем требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечивает комфортное передвижение.



Также в целях доведения дороги до нормативных параметров выполнено уширение проезжей части до 7 метров, укреплены обочины дороги смесью асфальтогранулята и щебня. На проезжей части уложили выравнивающий и верхний слой покрытия с применением асфальтобетонной смеси – А-16 ВН, отвечающей современным требованиям.



Кроме того, проведен ремонт мостов через ручей Кобельма и реку Буян, расположенных в составе дороги, а в населенных пунктах Старый Буян, Украинка и Калиновка появились тротуары и улично-дорожное освещение, а в населенных пунктах Старый Буян, Украинка и Калиновка появились тротуары и улично-дорожное освещение.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения специалисты обустроены остановочные карманы, установлены новые автопавильоны, нанесена разметка и произведена замена дорожных знаков.



Работы завершили на год раньше указанного в госконтракте срока.

Фото: пресс-служба Правительства СО