В Кошкинском районе завершили ремонт одного из самых протяженных участков дорог

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В Самарской области, в Кошкинском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, завершили ремонт участка автодороги Кошки – Романовка – Ерандаево – Андреевка – граница с Татарстаном. Участок с 0 км 0 по 26,15 км (26 км) - один из самых протяженных объектов этого года. В составе автомобильной дороги капитально отремонтировали мост через ручей на км 17+021.



Трасса начинается в районном центре с. Кошки и проходит через два административных центра: с. Большая Романовка и с. Большое Ермаково, связывая 16 сел и деревень, для жителей которых, этот путь является единственным выездом на региональную сеть дорог. Мост в составе автомобильной дороги соединяет две части села Большое Ермаково.



На объекте выполнили работы по усилению и уширению дорожной одежды, укрепили обочины и откосы земляного полотна, обустроили съезды, восстановили, частично заменили водопропускные трубы, уложили асфальтобетонное покрытие в соответствии с новым ГОСТом, нанесли разметку.



Для обеспечения безопасности дорожного движения, на 26-километровом участке установили 511 дорожных знаков, 721 сигнальный столбик, 8 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. Обустроили более 1000 пог. м тротуара и порядка 575 пог. м барьерного ограждения.



Вопросы по улучшению транспортной инфраструктуры в Самарской области находятся под личным контролем Главы региона Дмитрия Азарова.

Фото: департамент информационной политики СО