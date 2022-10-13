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В Кинель-Черкасском районе отремонтированы два участка трассы «Урал-Муханово» – «Садгород-Чернигово-Марково».



На участках км 3+500 – км 6+000 и км 8+000 – км 16+300, специалисты обновили дорожную одежду, очистили водопропускные трубы, укрепили обочины, произвели устройство примыканий и пересечений.



А также произвели работы по обеспечению безопасного движения, в частности: установили барьерное ограждение, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку термопластиком.



Автодорога очень важна для жителей прилегающих сел. По дороге проходит школьный маршрут, а также ведет к выезду на региональную трассу.

Фото: минтранс СО