Самарские общественники продолжат контроль реализации дорожного нацпроекта 

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Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, реализуется на территории Самарской области четвертый год. В процессе ремонта или строительства дорожных объектов особое внимание уделяется взаимодействию с жителями, общественными лидерами, различными гражданскими институтами.

Так, например в 2021 году, на основе обращений граждан, поступивших в администрацию Тольятти и в адрес представителей ОНФ, удалось отстранить недобросовестного подрядчика от дорожных работ.

Ремонт на дороге по улице Громовой на участке от улицы Матросова до улицы Куйбышева был сорван по вине недобросовестного подрядчика. Работы на данном участке продолжатся в текущем году. Здесь предстоит завершить укладку верхнего слоя асфальта, нижний слой дорожного покрытия на этом участке был уложен осенью 2021 года.

Сейчас, перед началом нового дорожного сезона, активисты самарских гражданских институтов готовятся к новым контрольным мероприятиям и планируют свою деятельность.

«У нас сложилось конструктивное взаимодействие, в текущем году мы его будем продолжать. В рамках пандемийного года, мы обратили внимание на то, что жители Самарской области отличаются высокой цифровой грамотностью, поэтому мы продолжим работу в социальных сетях, с максимальным охватом активных граждан всех возрастов. Общественная палата и ОНФ, будут теми диалоговыми площадками, где мы будем собирать все предложения граждан в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и следить за тем, чтобы они с максимальной эффективностью реализовывались во благо наших жителей», – рассказал член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

Например, в прошлом году, в результате эффективного взаимодействия с жителями Куйбышевского района, изменили конструкции шумозащитных экранов, вдоль вновь построенного 2-го этапа Самарского мостового перехода. Для удобства и комфорта жителей установили конструкции с прозрачными вставками.

Также продолжится опыт совместных выездных мероприятий в рамках ежегодных комиссионных осмотров гарантийных дорог. Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в городских округах Самара и Тольятти.

«Я не сомневаюсь в том, что мы организуем качественное и плодотворное сотрудничество. Мы понимаем задачи, которые стоят перед ОНФ. Для нас очень важно, что мы находимся под бдительным оком общественности. Это не дает возможности расслабиться, и наша совместная работа показывает, что если бы не было поддержки и помощи со стороны ОНФ, то некоторые проблемы мы бы просто не смогли решить», — заявил на недавно прошедшем рабочем совещании с тольяттинским активом Общероссийского народного фронта глава Тольятти Николай Ренц.

В 2022 году в регионе предусмотрен ввод 51 объекта протяженностью 261,28 км. На эти цели предусмотрено около 10,3 млрд рублей, 8,2 млрд рублей — средства областного бюджета, 2,1 млрд рублей — из федерального бюджета. Контрактация объектов 2022 года дорожного нацпроекта уже завершена.

Фото: правительство СО