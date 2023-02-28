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Пункт весового и габаритного контроля на трассе Самара – Бугуруслан в регионе введут в промышленную эксплуатацию

28 февраля 2023 15:40
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С 7 марта АПВГК начнет работать в режиме промышленной эксплуатации.

Завершается тестовый режим работы автоматического пункта весогабаритного контроля, установленного в Самарской области на трассе Самара – Бугуруслан на 31 км в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», региональной составляющей проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Одна из главных целей дорожного нацпроекта ― создание в российских регионах надежной и комфортной транспортной инфраструктуры. При этом важно не только приводить в нормативное состояние существующие дороги и строить новые, но и обеспечивать их сохранность. Для этого внедряются и совершенствуются системы контроля весогабаритных параметров транспортных средств.

С 7 марта 2023 года АПВГК начнет работать в режиме промышленной эксплуатации. Это означает, что после фиксирования нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на основании информации приборов будет приниматься решение о назначении штрафа. По статье 12.21.1 КоАП РФ максимальный штраф за подобные нарушения составляет 400 тысяч рублей.

С 7 декабря 2022 года по 6 марта 2023 года, в течение 3-х месяцев, автоматический пункт весового и габаритного контроля на 31 км автодороги Самара-Бугуруслан, по направлению в областной центр, работает в тестовом режиме. Штрафы в этот период не начисляются. Режим позволяет водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения.

«Соблюдение водителями нормативной загрузки своих транспортных средств с одной стороны позволит обеспечить сохранность автомобильных дорог, а с другой стороны поможет автовладельцам избежать штрафов», — отмечает Сергей Бурцев, руководитель управления контрольно-разрешительной деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

На территории Самарской области в промышленной эксплуатации уже работают два автоматических пункта весового и габаритного контроля: на Красноглинском шоссе на 7 км и трассе Самара – Бугуруслан на 31 км, по направлению в Оренбург.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

В Самарской области нацпроект реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. «Организация, производство, качество работ на территории нашего региона достигло уровня, которого, наверное, не было никогда. Но это не значит, что нам нужно останавливаться на достигнутом. Работы еще очень много. И по приведению в нормативное состояние дорог, и по внедрению современных технологий, которые позволяют увеличить долгосрочность строящихся, ремонтирующихся дорог. И по развитию сферы стройматериалов, внедрению новых технологий, подготовки кадров. Только такая системная работа будет приводить к успеху и процветанию нашего региона», — убежден руководитель региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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