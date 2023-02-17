Планы Тольятти по ремонту дорог в 2023 году увеличились: отремонтируют 7 участков общей протяженностью 12,98 км

В этом году улицу Цеховую в Автозаводском районе г.о. Тольятти отремонтируют на всем протяжении, от Южного шоссе до Северной улицы.
Первоначально планировалось обновить участок дороги от Южного шоссе до улицы Вокзальной.
Таким образом, в Тольятти отремонтируют 7 участков улично-дорожной сети, общей протяженностью 12,98 км.
ул. Жилина (от ул. Мира до площади Свободы);
ул. Макарова (от ул. Никонова до ул. Гидротехническая);
ул. Революционная (от Ленинского пр-та до Приморского бульвара);
ул. Жукова (от ул. Спортивная до ул. Фрунзе);
ул. Цеховая (от ул. Вокзальной до ул. Северной);
ул. Цеховая (от Южного шоссе до ул. Вокзальной);
ул. Новозаводская (от ул. Шлютова до Обводного шоссе).
К работам планируют приступить 12 апреля, завершить ремонт должны до 1 октября текущего года.