Планы Тольятти по ремонту дорог в 2023 году увеличились: отремонтируют 7 участков общей протяженностью 12,98 км

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В этом году улицу Цеховую в Автозаводском районе г.о. Тольятти отремонтируют на всем протяжении, от Южного шоссе до Северной улицы.



Первоначально планировалось обновить участок дороги от Южного шоссе до улицы Вокзальной.



Таким образом, в Тольятти отремонтируют 7 участков улично-дорожной сети, общей протяженностью 12,98 км.



ул. Жилина (от ул. Мира до площади Свободы);

ул. Макарова (от ул. Никонова до ул. Гидротехническая);

ул. Революционная (от Ленинского пр-та до Приморского бульвара);

ул. Жукова (от ул. Спортивная до ул. Фрунзе);

ул. Цеховая (от ул. Вокзальной до ул. Северной);

ул. Цеховая (от Южного шоссе до ул. Вокзальной);

ул. Новозаводская (от ул. Шлютова до Обводного шоссе).



К работам планируют приступить 12 апреля, завершить ремонт должны до 1 октября текущего года.