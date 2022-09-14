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Общественный контроль: ОНФ принял участие в приемке ремонтных работ на улицах вблизи Вертолетной площадки, обновленных на средства дорожного нацпроекта.

Полотно от борта до борта отремонтировали на трех важных маршрутах: на улицах Сергея Лазо, 8 Марта и Солдатской. Общая протяженность участков составляет около 4 километров.

Также на этих улицах сосредоточены другие объекты социальной инфраструктуры. По улице Сергея Лазо можно добраться до благоустроенного сквера возле ЗАГСа Красноглинского района. А на улице 8 Марта расположено здание одного из крупных промышленных предприятий «Кузнецов», ведется строительство новых корпусов.



Отметим, что занимались приведением в порядок не только автодороги. Предусмотрели и другие работы. Подход к ремонту самарских улиц – комплексный.



Все этапы – от заключения контрактов до приемки готовых объектов – контролируют специалисты (заказчик и подрядчики) и общественники. Это касается и обновленных маршрутов в окрестностях «Вертолётки».

Фото: администрвция Самары