Начался ремонт дороги в районе поселка Петра Дубрава  

74

Центр управления регионом Самарской области весной этого года зафиксировал более двух десятков жалоб в соцсетях и на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» от жителей поселка Петра Дубрава Волжского района с критикой местных дорог.

«Дорога от поселка Петра Дубрава до Обводной находится в ужаснейшем состоянии. Все асфальтовое покрытие в ямах и выбоинах, ехать просто невозможно, до места работы добираемся как по минному полю. Каждый день на обочине стоят автомобили с пробитыми колесами».

«Есть дорога от Петра Дубравы до с. Сырейка, она вся в ямах. Ямы глубиной более 20 см и длиной более 1 м. Люди каждый день на этой дороге побивают колеса, и защита на машине гнется!»

По информации Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, ремонт на автомагистрали «Центральная» с 1-го по 6-ой километр стартовал на прошлой неделе. Проблемный участок площадью 24 тыс. кв. метров отремонтируют картами с применением горячего асфальта, также на отдельных участках запланирован аварийно-ямочный ремонт. Почти половину дорожного покрытия уже отфрезеровали и скоро приступят к следующему этапу. По данным регионального Минтранса, работы на магистрали планируют завершить до 1 июля 2022 года.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальной группе ЦУР 63: https://vk.com/tsur63. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Кроме того, обратиться можно через платформу обратной связи на сайте правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администраций муниципалитетов.

Фото: ЦУР СО