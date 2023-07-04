Готовность объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области превысила 50%

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В Самарской области дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся опережающими темпами. За 6 месяцев 2023 года общая готовность работ на всех объектах составила более 50%.

Национальным проектом охвачены объекты регионального значения, а также дорожная сеть Самары и Тольятти. Всего в 2023 году запланирован ремонт и капитальный ремонт 102 участков автомобильных дорог областного и местного значения общей протяженностью порядка 340 км, в том числе 20 мостов и путепроводов общей площадью 1 380 погонных метров.

Более 90 % объектов нацпроекта было законтрактовано еще в конце прошлого года. Это позволило подрядным организациям заранее спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы и приступить к дорожным работам уже с 1 апреля.

На региональной сети дорог в настоящее время уже завершен ремонт участка автомобильной дороги «Урал» - Большая Каменка – Русская Селитьба - Большая Чесноковка протяженностью 5,3 км в Красноярском районе, а также капитальный ремонт участка трассы Самара-Бугуруслан в протяженностью 4,8 км в Волжском районе.

В высокой степени готовности участки дорог Большая Черниговка-Глушицкий в Большечерниговском районе протяженностью 15 км, Обходная села Кошки протяженностью 6,1 км в Кошкинском районе, «Урал» - Исаклы – Шентала протяженностью 21,5 км в Шенталинском и Исаклинском районах, Самара-Оренбург до автомобильной дороги Самара - Волгоград протяжённостью 18,4 км в Волжском районе и Самаре.

В Самаре асфальтобетонное покрытие уложено на 27 из 42 участков автомобильных дорог протяженностью около 30 км. Так, новое дорожное полотно уже лежит на улицах Флотской, Береговой, Алма-Атинской, Мичурина, Чекистов, Республиканской, Революционной, Уральской и других. В настоящее время дорожники приступили к устройству горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

В Тольятти верхний слой дорожного покрытия уложен на 5 из 7 участков дорог протяженностью 6,8 км - двух участках улицы Цеховой, участках улиц Жукова, Революционной и Макарова. В ближайшее время начнутся работы по устройству горизонтальной дорожной разметки.

К концу 2023 года, уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог должен быть не менее 47,3%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - 81%, а количество объектов, на которых применяются новые и наилучшие технологии - не менее 30%.

По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем». - отмечает губернатор Дмитрий Азаров.

Фото предоставлены Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области