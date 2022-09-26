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В Хворостянском районе дорожники завершили работы на 20 км автодороги Приволжье – Хворостянка.



На участке выполнили фрезерование старого покрытия, уложили верхний и нижний слой асфальтобетонного покрытия, произвели уширение дороги.



Помимо этого, привели к нормативу два моста в составе автодороги, через реки Свинуха на км 30+330 и Чагра на км 38+618.



Для обеспечения безопасности движения были установлены:

- 254 дорожных знака

- 291 сигнальный столбик

- 1030 пог. м барьерного ограждения

Также нанесли разметку 5226,36 кв м.

Фото: минтранс СО