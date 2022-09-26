В Хворостянском районе дорожники завершили работы на 20 км автодороги Приволжье – Хворостянка.
На участке выполнили фрезерование старого покрытия, уложили верхний и нижний слой асфальтобетонного покрытия, произвели уширение дороги.
Помимо этого, привели к нормативу два моста в составе автодороги, через реки Свинуха на км 30+330 и Чагра на км 38+618.
Для обеспечения безопасности движения были установлены:
- 254 дорожных знака
- 291 сигнальный столбик
- 1030 пог. м барьерного ограждения
Также нанесли разметку 5226,36 кв м.
Фото: минтранс СО