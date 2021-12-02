Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу развития Самарско-Тольяттинской агломерации

28

В четверг, 2 декабря, губернатор Дмитрий Азаров, находясь в рабочей командировке в Москве, в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по вопросу развития Самарско-Тольяттинской агломерации. В нем приняли участие главы муниципалитетов и члены Правительства Самарской области.



Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА) – крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. В ее состав входят 8 городских округов и 9 муниципальных районов. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. СТА имеет выгодное транспортно-географическое положение и высокую интенсивностью экономических связей.



Развитие российских агломераций - одна из стратегических задач Правительства РФ. Так, СТА входит в перечень 20-ти крупнейших агломераций Стратегии пространственного развития РФ, а Самара и Тольятти отнесены к перспективным крупным центрам экономического роста. Вопрос развития СТА находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова, который на федеральном уровне занимается продвижением и защитой проектов, связанных с развитием СТА.



«Агломерации являются эффективным инструментом социально-экономического роста регионов, конкурентоспособных на мировой арене. Их опережающее развитие с одно из ключевых направлений Стратегии пространственного развития РФ. Самарско-Тольяттинская агломерация дает нам огромный, еще нераскрытый потенциал опережающего развития нашего региона. Ключевые вопросы - градостроительная деятельность и развитие транспорта. Это основные блоки вопросов, которые надо определить», - отметил губернатор, открывая совещание.



Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил, что на сегодня есть несколько ключевых проектов, которые будут способствовать развитию агломерации. Это, прежде всего, строящийся мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, входящие в транснациональный коридор «Европа-Западный Китай». Мост обеспечит движение транспорта в обход плотины Жигулевской ГЭС, разгрузит существующие дороги от транзитного потока, улучшит транспортную связанность Самарской области с другими регионами России и странами. Проект позволит создать новые рабочие места в отраслях промышленности и дорожной сферы, придорожном сервисе, общепите, даст новый импульс развитию логистической инфраструктуры.



Другой важнейший транспортный проект СТА - ускоренное железнодорожное сообщение по маршруту «Новокуйбышевск (Липяги) – Самара – Аэропорт «Курумоч» – Тольятти». Проект ключен в инвестиционную программу ОАО «РЖД». Сейчас проектируются транспортно - пересадочные узлы. «Комплексная схема транспортного обслуживания населения – один из базовых вопросов Самарско-Тольяттинской агломерациии», – подчеркнул Глава региона.

В планы развития СТА также входит еще целый ряд проектов. Среди них создание уникального международного межвузовского кампуса, строительство магистрали «Центральная» в Самаре и логистических центров, реновация Сызранского речного порта, развитие туризма и туристской инфраструктуры, оздоровление Волги.



В рамках совещания были рассмотрены основные вопросы текущей реализации концепции СТА и обозначены планы дальнейшей работы. «Многое уже сделано в подготовительном плане. Очевидно, что сегодня у нас есть все, чтобы двигаться по намеченному курсу. Наша цель – ускорение агломерацонных процессов», - сказал Дмитрий Азаров.

Фото: правительство СО