Будет введено полное ограничение движения на участке М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС

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Вниманию водителей! Будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на участке с 974+050 км по 974+380 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС – филиала ПАО «РусГидро» на территории Тольятти.

От ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 29.11.2022 № 392-Р «О введении временного ограничения движения», в соответствии с которым:

В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС» КС 22-Солнечная, а именно демонтажа и монтажа проводов ВЛ в месте пересечения с автомобильной дорогой М-5 «Урал» на 974 км в Самарской области, будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на участке с 974+050 км по 974+380 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС – филиала ПАО «РусГидро» на территории Тольятти.

15.12.2022 с 10.30 до 10.35, с 11.30 до 11.35, с 12.30 до 12.35, с 13.30 до 13.35;

16.12.2022 с 10.30 до 10.35, с 11.30 до 11.35, с 12.30 до 12.35;

Будьте внимательны и осторожны!

Звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона), сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.