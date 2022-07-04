Будет введено полное ограничение движения на дороге М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС

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От ФКУ «Поволжуправтодор» поступил Распорядительный акт от 04.07.2022 № 251-Р «О введении временного ограничения движения».

В связи с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ «Жигулевская ГЭС» КС 22-Солнечная, а именно демонтажа и монтажа проводов ВЛ в месте пересечения с автомобильной дорогой М-5 «Урал» на 974+165 км в Самарской области, будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на участке с 974+050 км по 974+380 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС – филиала ПАО «РусГидро» на территории г.о. Тольятти.

07.07.2022 с 03.30 до 03.37, с 04.30 до 04.35, с 05.30 до 05.35, с 06.00 до 06.07, с 07.00 до 07.05, с 08.40 до 08.47, с 09.10 до 09.15, с 09.45 до 09.50;

08.07.2022 с 03.30 до 03.37, с 04.30 до 04.35, с 05.30 до 05.35, с 06.00 до 06.07, с 07.00 до 07.05, с 08.40 до 08.47, с 09.10 до 09.15, с 09.45 до 09.50;

18.07.2022 с 03.30 до 03.37, с 04.30 до 04.35, с 05.30 до 05.35, с 06.00 до 06.07, с 07.00 до 07.05, с 08.40 до 08.47, с 09.10 до 09.15, с 09.45 до 09.50;

19.07.2022 с 03.30 до 03.37, с 04.30 до 04.35, с 05.30 до 05.35, с 06.00 до 06.07, с 07.00 до 07.05, с 08.40 до 08.47, с 09.10 до 09.15, с 09.45 до 09.50.