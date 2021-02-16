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Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок

16 февраля 2021 15:15
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Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.

Знаковое событие для Самарской области – завершена надвижка пролётных строений на новом мосту через р.Сок.

Выполнить работы по одному из самых важных этапов строительства почти на год раньше установленного срока удалось благодаря слаженной работе региональной команды под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Регион обеспечил качественное исполнение проекта и добился на федеральном уровне выделения дополнительных средств.

Реконструкция стратегического для региона мостового перехода на выезде из Самары на трассу Волжский – Курумоч – «Урал» ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. На данный момент подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно.

Установка пролетного строения завершила самую трудоемкую часть проекта. Ход работ по соединению двух берегов реки проконтролировал Глава региона.

«Сегодня исторический день – завершена надвижка конструкции, и фактически соединились два берега реки Сок, – отметил Дмитрий Азаров. – Проект по строительству моста, которого десятки лет ждут жители нашего региона, обретает совершенно реальные сроки своего воплощения».

Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. В настоящий момент мостостроители приступили к подготовке будущей проезжей части к асфальтированию и благоустройству. Параллельно ведется реконструкция старого моста – в этом еще одна особенность Сокского мостового перехода.

После ввода объекта участок дороги расширится до четырех полос, что позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

«У нас плановый запуск моста, как я говорил ранее, – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом. Это будет совсем другая скорость движения, отсутствие пробок, а значит, увеличится доступность, и весь регион будет быстрее развиваться, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Меня очень радует, что мы опережающими темпами, как и намеревались, вместе с жителями региона воплощаем в жизнь задуманное, решаем самые застарелые проблемы. На примере Сокского моста мы видим, как это происходит».

Чтобы сдать объект раньше запланированного, запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета – порядка 750 млн рублей. Это позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста уже в июле 2021 года. Старая часть будет временно закрыта на реконструкцию. Полноценное движение в случае дополнительного федерального финансирования планируется запустить к сентябрю.

Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута на встрече Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Федеральный центр поддержал ускорение темпов строительства. В случае выделения дополнительных средств – мы не подведем. В Минтрансе РФ рассчитывают на Самарскую область», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Важно, что подрядчик проводит все необходимые работы форсировано, кроме того, заранее закуплены необходимые металлоконструкции.

«Хочу поблагодарить подрядчика за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение, действия по-хозяйски, отношение как к своему, родному, помогло нам этой ситуации избежать», – резюмировал Губернатор.

Глава региона подчеркнул, что именно такой, рачительный подход должен применяться по всем объектам. Также Губернатор поставил министру транспорта региона Ивану Пивкину задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса России все поручения, которые были даны на встрече с руководителем ведомства Виталием Савельевым.

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Комментарии

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16 февраля 2021  15:15
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
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