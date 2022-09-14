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Жителям Нефтегорска на помощь пришел «Инцидент Менеджмент»

14 сентября 2022 11:51
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Жителям Нефтегорска на помощь пришел «Инцидент Менеджмент»

 

С начала сентября в систему «Инцидент Менеджмент» попало 128 жалоб от жителей городов и районов с просьбой убрать мусор в лесу, освободить контейнеры, привести в порядок контейнерные площадки. Все эти сообщения региональный ЦУР направляет в муниципалитет и контролирует, чтобы проблемы с вывозом оперативно решались. 

Обычная контейнерная площадка в Нефтегорске стала складом ненужных вещей и сухих деревьев. Мусорка, находящаяся между улицей Нефтяников и Спортивной, уже начала привлекать внимание детей. Вовремя не вывезенный крупногабаритный мусор дал возможность разгуляться детской фантазии. Свалка стала составлять конкуренцию детской площадке из-за обилия «интересных» вещей. 

«Займитесь уже этой свалкой, всё-таки детская площадка находится очень близко. Дождемся, когда дети из этого мусора будут шалаши строить? Заодно и уберут всё с помойки», - грустно начали шутить жители Нефтегорска в соцсетях.

Муниципалитет среагировал и теперь площадка сияет чистотой, вопрос «надолго ли» остается открытым и зависит не только от администрации. 

Местная жительница Анна написала: «Спасибо! Я обратила внимание, что убрали. Хотелось, чтобы так было всегда, а то некоторые заваливают её мусором, а дети растаскивают всё!»

Еще один сигнал от жителей Нефтегорского района попал в систему «Инцидент Менеджмент» - основной инструмент работы ЦУР Самарской области. Жители села Богдановка пожаловались на горы мусора на сельском кладбище. Мусор с территории кладбища вывезли.

 

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