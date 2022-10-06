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В период подготовки к зиме и на старте отопительного сезона в соцсетях жители часто жалуются на разрытые ямы и отсутствие благоустройства после перекладок тепловых сетей. Жители Жигулевска попросили местные власти ликвидировать грязь и лужи на входе в школу №10. Это сообщение специалисты ЦУР Самарской области направили в муниципалитет.



«Ресурсники раскопали, закопали и так и оставили. Дорога в школу стала настоящим квестом. На глинистой почве дети могут упасть и получить травмы. Перед входом в школу также брошены трубы, видимо лишние», - сообщили родители учащихся в интернете.



Власти Жигулевска приняли временные меры и проход в школу отсыпали щебнем.

Также жигулевцы обратили внимание на кучу старых покрышек. Раньше они служили ограждением стадиона на Александровском поле. При благоустройстве спортивного объекта покрышки выкинули в лесопарке. Муниципалитет взял сообщение в работу, связался с подрядчиками и покрышки вывезли.

Стоит отметить, что ежемесячно в систему «Инцидент Менеджмент» попадает до 300 сообщений от жителей Жигулевска, такая активная позиция граждан в соцсетях помогает оперативно решать многие проблемы в сфере ЖКХ и благоустройства. Растет популярность официальных аккаунтов администрации Жигулевска: https://vk.com/zhigulevsk_official, https://vk.com/suhih_ilya.

По итогам сентября органы власти Самарской области взяли в работу порядка 10 тысяч сообщений граждан в соцсетях, треть из них поступили через официальные аккаунты.

